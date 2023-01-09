"Единая Россия" приостановила членство в партии тобольского депутата из-за ДТП

Депутата Тобольской районной думы Рината Урамаева обвинили в ДТП и в оставлении места происшествия, передает корреспондент Накануне.RU.

Пост опубликован в группе "Типичный Тобольск" Автор поста утверждает, что якобы депутат управляя автомобилем Land Cruiser Prado, совершил наезд на стоящий Lada Granta и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел в новогоднюю ночь и автор поста предположил, что водитель мог быть в нетрезвом состоянии.

В региональном отделении "Единой России" сообщили, что членство Урамаева в партии приостановлено до выяснения всех обстоятельств.