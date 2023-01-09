Таиланд отменил проверку сертификатов вакцинации от COVID-19 у туристов

Власти Таиланда отменили правило, согласно которому иностранцы должны предъявлять подтверждение о прохождении полной вакцинации от коронавируса для посещения королевства.

Как заявил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул, во всем мире иммунизация проводится в достаточном объеме, передает ТАСС.

О введении проверки сертификатов о вакцинации власти страны объявили два дня назад. Отмечалось, что альтернативой может стать справка о перенесенном в последние полгода коронавирусе или документ о противопоказании к вакцинации.