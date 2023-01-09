09 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В мэрии Екатеринбурга рассказали, при какой погоде ребенок может пропустить школу

В мэрии Екатеринбурга определились, при какой погоде ученики школ могут пропустить занятия. Несмотря на резкое похолодание и уход части школьников на дистант перед новогодними праздниками, сейчас все 165 учебных заведения города работают в очном режиме.

Согласно действующим нормам, актированные дни для учеников начинаются:

  • с минус 28 градусов без ветра или с минус 25 градусов с ветром скоростью не менее 4 метров в секунду для 1-4 классов;
  • с минус 30 градусов без ветра или с минус 28 градусов с ветром скоростью не менее 4 метров в секунду для 5-9 классов;
  • с минус 32 градусов без ветра или с минус 30 градусов с ветром скоростью не менее 4 метров в секунду для 10-11 классов.

В эти дни школы также будут работать по привычному расписанию, а потому ученики могут свободно прийти на занятия. Окончательное решение в такие дни принимает родитель. В случае, если ребенок все же остается дома, родитель или опекун должен предупредить об этом классного руководителя или администрацию школы.

В мэрии также подчеркнули, что в случае, если в класс не пришло более 20% учеников, образовательная программа будет скорректирована, из-за чего новый материал преподавать не будут.

Теги: Екатеринбург, школа, ученик



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