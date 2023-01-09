09 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Когалыме произошел крупный пожар в общежитии для нефтяников

В Когалыме произошел крупный пожар на территории общежития "Нефтеавтоматики", в котором проживают сотрудники предприятия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии по ул. Центральная огнеборцам поступило в 10.37. Были эвакуированы 13 человек, пострадавших нет.

"В 10.37 поступило сообщение о пожаре в одноэтажном общежитии на улице Центральная. По прибытию пожарных подразделений наблюдалось открытое горение кровли. Локализация в 11.48 по всей площади строения. Ликвидация открытого горения в 12.26 местного времени", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара от подразделений МЧС России были задействованы 31 человек личного состава и девять единиц техники. Причина пожара устанавливается органами дознания.

Теги: общежитие Нефтеавтоматики, пожар, нефтяники



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