09 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: накануне. RU

Генсек ОБСЕ выступила против исключения России из организации

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельга Шмид выступила против исключения России, хотя на этом настаивает Украина.

"Я считаю, что, с сегодняшней точки зрения, имеет смысл, чтобы Россия продолжала оставаться членом ОБСЕ", - заявила Шмид в интервью Welt.

Она отметила, что однажды Европе "понадобятся переговорные каналы", и ОБСЕ может стать такой площадкой. По мнению дипломата, сидеть за одним столом не обязательно значит "обмениваться любезностями".

Ранее российские парламентарии и чиновники сильно возмущались тем, что не получили визы для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, некоторые даже призывали выйти из организации. Тем не менее, РФ продолжает оставаться членом ОБСЕ. Украинская делегация обещала бойкотировать мероприятия организации, пока из нее не будет исключена Россия.

Теги: обсе, хельга шмид, дипломатия



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