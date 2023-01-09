Украинских раскольников с оружием завели в Киево-Печерскую лавру, режим анонсирует дальнейшие репрессии

Украинских раскольников-самосвятов под вооруженной охраной завели в Успенский собор Киево-Печерской лавры, чтобы они на Рождество провели там свою службу. Это стало возможным после отъема собора у канонической Церкви. Раскольников охраняли вооруженные люди, а их сторонников свозили автобусами. У каждого желающего попасть на мероприятие проверяли документы, внутри собора дежурили нацисты. Фактически произошел рейдерский захват.

Глава комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что у УПЦ отберут всю Лавру. А комитет по этнополитике и свободе совести, который ведет проверку законности использования Лавры, выполнит поставленную режимом задачу. Там подтвердили, что работают в том направлении, чтобы полностью выгнать Церковь из Лавры.

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел отметил, что "нас было десять тысяч, а их тысяча, но у них были автоматы, у них были пистолеты".

"Они вооружились против своего народа. Я не настолько глупый, чтобы благословить вас идти на смерть. Еще не время. Каждый изберет свой подвиг, который захочет. Их еще будет много впереди", - сказал настоятель.

Кощунство раскольников в Лавре он назвал надругательством. При этом сам их лидер Сергей Думенко-Епифаний заявляет, что использует западный стиль, а Рождество они отмечали в конце декабря.

Накануне Владимир Зеленский пригрозил, что больше никто не будет делать украинское чужим в Киево-Печерской лавре, - намек на "чужую" УПЦ, которая якобы неправомерно и неправильно использовала Лавру. Он также поддержал раскольников и сказал, что день, когда их завели в Лавру, стал историческим для режима.

На днях Зеленский свои указом лишил украинского гражданства 13 неугодных иерархов УПЦ, чтобы запретить им занимать свои посты и выгнать за границу. Причем большинство из них не в новых российских регионах, а в центральных и западных областях, например митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, митрополит Роменский и Бурынский Иосиф, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней. Также характерно, что гражданства лишен наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Святогорский Арсений. Возможно, рейдерство планируется и в отношении Святогорской лавры. По данным СМИ, офис Зеленского готовит еще лишение гражданства ряда иерархов.

Эксперт по религиозно-политическим вопросам Александр Вознесенский назвал это "списком на депортацию". Он полагает, что эти "неграждане", скорее всего, в ближайшее время будут задержаны и включены в список на обмен военнопленных. И этот процесс продолжится с целью обезглавить Церковь и заменить всех неугодных иерархов на послушных слуг режима.

На днях министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал, что режим с этой недели начнет проверки по использованию Церковью всего государственного имущества по всей территории республики.