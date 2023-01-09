В Братске подожгли военкомат при помощи бутылки с горючим

В военкомате Братска произошел пожар, по предварительным данным, из-за поджога.

Как пишет телеграм-канал Baza, неизвестный бросил в окно помещения на первом этаже бутылку с зажигательной смесью. Около 2 часов ночи охранник заметил, что из здания идет дым, и вызвал пожарных.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным Mash, внутри находилось двое сотрудников, они эвакуировались сами. Огнем повреждены кабинеты на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Ранее в Подольске пожилая супружеская пара (70 и 76 лет) попыталась поджечь здание военкомата. Огонь удалось быстро потушить, прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемых.