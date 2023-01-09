На Урале инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от виновника ДТП

Инспектора ДПС из Екатеринбурга оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку, принятую от виновника ДТП. За это правоохранитель обещал не привлекать водителя к административной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, авария с двумя автомобилями произошла в конце августа 2022 года на улице Селькоровская. В тот день виновник скрылся с места ДТП, а ответственным за расследование был назначен инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Григорий Савенко.

В начале сентября инспектор вызвал виновника аварии в отдел оформления ДТП, однако тот, решив избежать административной ответственности, предложил Савенко взятку за бездействие. Последний согласился, после чего оба на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне машины сотруднику ДПС и передали 20 тыс. рублей. На следующий день в том же месте ему передали еще 30 тыс. рублей.

Преступление раскрылось, а Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Савенко виновным, назначив полумиллионный штраф. Помимо этого осужденного лишили права занимать должности в органах власти и правоохранительных органах сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.