На Урале инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от виновника ДТП

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Урале инспектора ДПС оштрафовали на полмиллиона за взятку от виновника ДТП

Инспектора ДПС из Екатеринбурга оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятку, принятую от виновника ДТП. За это правоохранитель обещал не привлекать водителя к административной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, авария с двумя автомобилями произошла в конце августа 2022 года на улице Селькоровская. В тот день виновник скрылся с места ДТП, а ответственным за расследование был назначен инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Григорий Савенко.

В начале сентября инспектор вызвал виновника аварии в отдел оформления ДТП, однако тот, решив избежать административной ответственности, предложил Савенко взятку за бездействие. Последний согласился, после чего оба на личном автомобиле инспектора проехали на улицу Титова, где в салоне машины сотруднику ДПС и передали 20 тыс. рублей. На следующий день в том же месте ему передали еще 30 тыс. рублей.

Преступление раскрылось, а Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал Савенко виновным, назначив полумиллионный штраф. Помимо этого осужденного лишили права занимать должности в органах власти и правоохранительных органах сроком на два года.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: ДТП, ДПС, инспектор, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети