На Australian Open можно будет выходить на корт с коронавирусом

Участники теннисного турнира Australian Open, который стартует на следующей неделе, могут не сдавать тесты на коронавирус и даже могут выходить на корт с подтвержденным COVID-19, если при этом их самочувствие нормальное, передает Reuters со ссылкой на директора турнира Крейла Тили.

По его словам, изменения в области антиковидных ограничения отражают происходящее в обществе в целом. По сравнению с условиями проведения чемпионата в 2021 году это настоящий прорыв. Год назад Australian Open проводили в так называемом "пузыре", без зрителей, а девятикратного чемпиона турнира Новака Джоковича, не поставившего прививку, даже депортировали.

Тили заявил, что ослабление ограничений не значит, что участники могут разгуливать по площадкам с симптомами, на всех этапах за ними будет следить персонал. Но в целом организаторы надеются на сознательность и ответственность участников.