09 Января 2023
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Политика В России Санкт-Петербург Ленинградская область
Фото: mvd.ru

Путин поучаствует в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в середине января посетит Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Он поучаствует в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы.

К его визиту сейчас готовятся власти регионов, сказал "Ведомостям" источник, близкий к одному из них, а также собеседник, близкий к Старой площади. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответил на запрос издания. На 18 января запланировано зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости.

Также мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе Ленинградской области, в которых поучаствует "актив общественных организаций ветеранов и блокадников", а также в Государственном мемориальном музее обороны и блокады, где состоится молодежная патриотическая акция с элементами исторической реконструкции.

18 января 1943 г. соединились части Ленинградского и Волховского фронтов. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.

Теги: Владимир Путин, Санкт-Петербург, блокада Ленинграда



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