Автоматические камеры на дорогах начнут фиксировать выброс мусора на обочину

В России с 11 января автоматические камеры фиксации на дорогах будут использовать для наказания людей, выбрасывающих мусор из машин на обочине или в лесу. Штраф составит до 200 тыс. руб., передает "Коммерсант".

Постановления будут выносить полиция и инспекторы Государственного лесного надзора.

При этом эксперты скептически относятся к потенциальной эффективности способа фиксации нарушений. Сами по себе камеры эффективны, могут различить даже выброшенный на ходу окурок. Но плотность их расположения в стране настолько невелика, что нарушители все равно найдут укромное место, где выбросят мусор.