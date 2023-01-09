09 Января 2023
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Общество В России
Фото: &quot;Ростелеком&quot;

Автоматические камеры на дорогах начнут фиксировать выброс мусора на обочину

В России с 11 января автоматические камеры фиксации на дорогах будут использовать для наказания людей, выбрасывающих мусор из машин на обочине или в лесу. Штраф составит до 200 тыс. руб., передает "Коммерсант".

Постановления будут выносить полиция и инспекторы Государственного лесного надзора.

При этом эксперты скептически относятся к потенциальной эффективности способа фиксации нарушений. Сами по себе камеры эффективны, могут различить даже выброшенный на ходу окурок. Но плотность их расположения в стране настолько невелика, что нарушители все равно найдут укромное место, где выбросят мусор.

Теги: автоматические камеры, мусор, нарушитель, фиксация, дорога



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