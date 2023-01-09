Глава СКР поручил разобраться, почему пермячка жалуется на следователей по делу об убийстве

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах расследования уголовных дел в связи с убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях жительница Прикамья раскритиковала ход расследования уголовных дел об убийстве и даче заведомо ложных показателей очевидцем преступления. Женщина считает, что очевидец убийства, совершенного в 2018 году, дал ложные показания в отношении ее мужа, отбывающего наказание за совершение преступления.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину и принятых по ним решениях", - говорится в сообщении.