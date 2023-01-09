09 Января 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР поручил разобраться, почему пермячка жалуется на следователей по делу об убийстве

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о результатах расследования уголовных дел в связи с убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в соцсетях жительница Прикамья раскритиковала ход расследования уголовных дел об убийстве и даче заведомо ложных показателей очевидцем преступления. Женщина считает, что очевидец убийства, совершенного в 2018 году, дал ложные показания в отношении ее мужа, отбывающего наказание за совершение преступления.

"Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину и принятых по ним решениях", - говорится в сообщении.

Теги: следователи, уголовное дело, доклад, Бастрыкин



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