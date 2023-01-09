Штаб ДНР сообщил об освобождении села Бахмутское

ВС РФ освободили населенный пункт Бахмутское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщается в телеграм-канале Штаба территориальной обороны ДНР.

Бахмутское расположено в окрестностях Соледара, к северо-востоку от Артемовска (украинское название — Бахмут). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог, по которым снабжается украинская группировка войск в Донбассе.

В конце декабря сообщалось, что подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают активные наступательные действия в районе города Соледар. С юго-востока русские отряды продвигались от села Бахмутское, где "вагнеровцы" взяли штурмом здание школы, которое другие подразделения долгое время не могли отбить у противника.