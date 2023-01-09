Екатеринбург стал лидером по сбору гуманитарной помощи в новые субъекты РФ

Екатеринбург разделил со столицей РФ лидерство по сбору гуманитарной помощи жителям ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Наиболее востребованными вещами в 2022 году стали теплая одежда, обогреватели и продукты питания.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на представителей движения "Мы Вместе", всего в ушедшем году организация собрала около 3,5 тыс. тонн гуманитарной помощи, больше всего которой направили на Донбасс из Москвы и Екатеринбурга.

"Волонтеры общероссийской акции "Мы вместе" в ушедшем году проделали колоссальную работу по сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мобилизованным — участникам специальной военной операции и их семьям, а также пожилым людям, гражданам с особенностями здоровья и вынужденным переселенцам", — рассказали представители движения.

Всего же в 2022 году российские общественные организации смогли собрать более 12,5 тыс. тонн гуманитарной помощи. Например, Народный фронт наиболее часто отправлял в новые субъекты РФ продуктовые наборы, медикаменты и стройматериалы. Военнослужащим за год было передано около 925 тыс. предметов, в числе которых берцы и аккумуляторы. Здесь же лидерами стали Амурская, Новосибирская и Кемеровская области.