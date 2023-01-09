В челябинском городе ввели режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии

В Бакале Челябинской области введен режим повышенной готовности из-за подтопления сточными водами подвальных помещений.

Жители города пожаловались на непринятия мер по очистке городского коллектора, в результате стоки скапливаются в подвальных помещениях многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры. В городе распространяется зловонный запах. Они неоднократно обращались в контрольные и надзорные органы, но ничего не изменилось.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по сообщениям о ненадлежащем оказании услуг по водоотведению в городе.

В региональном минстрое Накануне.RU сообщили, что ситуация в Бакале находится на контроле. В ведомстве подтвердили локальные проблемы очистки канализационных колодцев, коллекторов.

"В связи с повторными засорениями коллекторов в многоквартирных домах происходит подтопление сточными водами подвальных помещений. В настоящий момент значительная часть канализационных засоров устранена", - отметили в пресс-службе.

Засоры планируется устранить в течение трех дней. Для этого привлекут дополнительные бригады из соседних муниципалитетов.