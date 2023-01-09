В аномальные морозы в домах и школах уральского города исчезло отопление

В уральском городе Карпинск многоквартирные дома и несколько образовательных учреждений остались без отопления в морозы. Прокуратура начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, с 8 января в Единую диспетчерскую службу Карпинска и на систему 112 поступают сигналы от жителей о частичном отсутствии отопления в квартирах домов по улицам Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтская и переулка Школьный. По данным прокуратуры, также тепла нет в местной школе №2 и Карпинской школе-интернате.

По предварительной информации, причиной стал прорыв трубопровода на теплосетях в районе котельной №14. Сейчас ведутся работы по устранению аварии. Ориентировочный срок их окончания – сегодня, 9 января.

Прокуратура намерена дать свою оценку соблюдению коммунальными службами требований законодательства, в том числе, правил оказания коммунальных услуг.

Напомним, ранее МЧС Свердловской области предупредило об аномально холодной погоде, которая сохранится в регионе в ближайшие три дня.