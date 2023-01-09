Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине, - депутат Гурулев

Президент России Владимир Путин и генерал армии Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

"Враги пишут о смене тактики боевых действий нашим президентом, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши вооруженные силы работают эффективнее", — написал Гурулев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "армия научилась воевать, перешла в другую ситуацию, научилась признавать ошибки, анализировать, делать выводы".

Также Гурулев отметил, что есть "несколько моментов, которые случились за последние месяцы, когда к управлению боевыми процессами пришел Сергей Владимирович Суровикин".

"Эффективность ударов по критически важным объектам признают все, у них сильно все не хорошо в этом плане. Противодействия против этого не существует", — заявил парламентарий.

Помимо этого были созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий в зоне СВО, добавил Гурулев.