Бастрыкин заинтересовался самолетом "Победы", застрявшим в сугробе в аэропорту Перми

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки обстоятельств происшествия в аэропорту Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В аэропорту города Перми вчера при выруливании на взлетную полосу воздушное судно В-737, выполнявшее рейс по маршруту Пермь – Москва, совершило выкат за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал. На борту самолета находились 183 пассажира, в том числе семь детей, а также шесть членов экипажа.

Кроме того, репортерам федерального телеканала эвакуированные пассажиры сообщили, что им на протяжении длительного времени после происшествия не были предоставлены комфортные условия для ожидания вылета.

Глава СК России поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Анатолию Митину представить доклад о ходе процессуальной проверки, результаты которой поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.