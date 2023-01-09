Назначен председатель правления банка "Открытие"

Бывший зампред Банка России Михаил Алексеев назначен на должность президента-председателя правления банка "Открытие", к исполнению обязанностей он приступил 1 января.

"Решением наблюдательного совета банка "Открытие" на должность президента-председателя правления назначен Михаил Алексеев. Его кандидатура поддержана Банком России, он приступил к исполнению своих обязанностей с 1 января 2023 г.", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы банка.

Напомним, ранее Центральный банк России объявил цену, по которой продает "Открытие" ВТБ. О сделке стало известно давно, но сумму озвучили не сразу. Независимый оценщик АО "ДРТ" оценил их рыночную стоимость в диапазоне 328–374 млрд руб. ЦБ и ВТБ заключили договор о продаже банка за 340 млрд руб.

"Акции оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 млрд руб., а также облигациями федерального займа, стоимость которых рассчитана по рыночным ценам и составляет 106,9 млрд руб.", - сообщил тогда ЦБ.