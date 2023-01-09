Губернатор Забайкалья сравнил участников СВО с православными святыми

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сравнил участников СВО с православными святыми. В построждественском прямом эфире ГТРК "Чита" глава региона заявил: "То состояние, в котором находится большинство наших бойцов, оно их характеризует. Они очень спокойны, они очень выдержаны, их ничего не раздражает, их ничего не возмущает, все их мысли сосредоточены на том, как не подвести своего товарища и выполнить свой долг. И самое главное, они беспокоятся и думают о своих родных, близких и своём крае". Он не сказал, на чем основывается его предположение об отсутствии раздражения у мобилизованных.