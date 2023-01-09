09 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: forumspb.com

Премьер Индии поддержал власти Бразилии

Индия обеспокоена беспорядками в Бразилии и полностью поддерживает действующие власти этой страны.
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"Глубоко обеспокоен новостями о беспорядках и актах вандализма в отношении государственных учреждений в Бразилиа. Все должны уважать демократические традиции. Мы полностью поддерживаем бразильские власти", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter, его цитирует ТАСС.

Ранее правоохранители задержали более 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд.

Теги: Нарендра Моди, Индия



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Ранее 09.01.2023 07:33 Мск В Бразилии задержаны сотни протестующих, разгромивших резиденцию президента и Верховный суд


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