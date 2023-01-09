Премьер Индии поддержал власти Бразилии

Индия обеспокоена беспорядками в Бразилии и полностью поддерживает действующие власти этой страны.

"Глубоко обеспокоен новостями о беспорядках и актах вандализма в отношении государственных учреждений в Бразилиа. Все должны уважать демократические традиции. Мы полностью поддерживаем бразильские власти", - написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter, его цитирует ТАСС.

Ранее правоохранители задержали более 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд.