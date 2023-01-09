Володин: Более 75% иностранных компаний остались в России

75,9% иностранных компаний осталось в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат", - написал он в своем телеграм-канале.

"Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", - добавил Володин.

Парламентарий подчеркнул, что отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы. По его данным, производство одежды показало рост в 42%, а выпуск лекарств - в 15%.

Ранее исследование Центра стратегических разработок показало, что, по данным на начало сентября, 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили свою деятельность в стране, 15% приняли решение покинуть ее через передачу новому собственнику российского подразделения и 7% заявили о полном уходе с рынка без продажи бизнеса.

Всего зарубежные компании, ограничившие деятельность в России либо заявившие об уходе с рынка, с конца февраля 2022 года потеряли $200–240 млрд.