В Челябинске зафиксировали вспышку гепатита А

В Челябинске Роспотребнадзор проводит эпидрасследование после вспышки гепатита А.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления, по предварительным данным, случаи заболевания связаны с продукцией, изготовленной на двух предприятиях общественного питания, деятельность в которых осуществляют индивидуальные предприниматели.

На предприятиях были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал отстранили от работы и обследовали на вирусный гепатит А. Определен круг контактных лиц. Взяты пробы пищи, воды и смывы с объектов внешней среды.

На предприятиях проводятся противоэпидемические мероприятия.