09 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Эльмаше загорелся двухэтажный дом. Спасено 5 человек

Сегодня утром в двухэтажном доме на Шефской в Екатеринбурге произошло возгорание. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по региону, горели квартиры на обоих этажах общей площадью в 80 кв.м.

Звено газодымозащитной службы спасло из задымленного помещения одного человека, которого сразу же передали на осмотр бригаде медиков. Еще четверых спасли на трехколеной лестнице со второго этажа. Всего же из здания эвакуировали 15 человек.

Пожар в двухэтажном доме по улице Шефская в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в двухэтажном доме по улице Шефская в Екатеринбурге(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило в 05.15 по местному времени. В 06.28 пожар на площади в 100 кв.м. уже был локализован, а в 06.52 открытое горение полностью ликвидировано. Тушение осложнялось сильной задымленностью в коридорах здания. Для этого было подключено 16 единиц спецтехники и 64 человека личного состава.

Огнеборцы провели проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания устанавливают пожарные дознаватели.

Теги: Эльмаш, дом, пожар, МЧС



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