09 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

У супермаркетов OBI в России третий раз за год сменился собственник

У российских активов ушедшей из страны немецкой сети OBI третий раз за год сменились владельцы. По данным ЕГРЮЛ, очередная сделка была закрыта 30 декабря.

"Ведомости" пишут, что новые владельцы близки к структурам холдинга "Синдика" экс-президента Кабардино-Балкарии и сенатора Арсена Канокова. Издание отмечает, что "Синдика" вместе с ресторатором Антоном Пинским и рэпером Тимати также выкупила в минувшем году российский бизнес американской сети Starbucks, которая также ушла из России на фоне начала СВО.

В июле 2022 года российские активы OBI, которые ранее консолидировал российский же топ-менеджмент, купил за 600 рублей бизнесмен Йозеф Лиокумович. Три года назад, еще до пандемии, Лиокумович уже пытался выкупить этот бизнес – за 100 млн евро.В интервью российскому Forbes бизнесмен рассказал, что сеть OBI в России только до 2015 года была суперуспешной, а потом начала приносить убытки. Ему было обидно на это смотреть, поскольку он знал как исправить ситуацию и вернуть прибыль.

Лиокумович добавил, что в 2021 году убытки OBI в России составили 2,5 млрд руб., ситуация в 2022 году лишь добавила задолженность.

Теги: obi, сеть супермаркетов, собственник, сделка



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