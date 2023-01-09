В Самарскую область прибыл второй борт с ранеными в Макеевке

В Самарскую область прибыла вторая группа военнослужащих, раненных в Макеевке и проходивших лечение в ростовском госпитале. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Как уточнил губернатор региона Дмитрий Азаров, в госпитале Ростова-на-Дону еще остаются на лечении 15 военнослужащих из Самарской области. "По мере того, как врачи дадут возможность транспортировки, мы постараемся также доставить их сюда, на самарскую землю. Часть военнослужащих уже размещены в специализированных госпиталях Министерства обороны в Москве и Санкт-Петербурге и также получают качественное лечение", - цитирует пресс-служба Азарова.

Ранее губернатор сообщал, что в самарский госпиталь планируется направить около 60-70 военнослужащих.

1 января замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что в новогоднюю ночь вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, в то время как мобилизованные сидели за праздничным столом. СМИ сообщили, что это были солдаты, мобилизованные из Саратовской области. Позже представители администрации региона опровергли такие сообщения. Так, начальник пресс-службы губернатора Саратовской области Диана Бурлаченко заявила, что на территории Макеевки подразделений с мобилизованными из данного региона нет. В Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске 3 января прошли траурные митинги в память о погибших из Самарской области.

Минобороны признало 89 жертв новогоднего обстрела здания ПТУ. Точное количество пострадавших в результате обстрела в Макеевке неизвестно.