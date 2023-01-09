Начальника участка подъемных сооружений АО "Мостострой 11" признали виновным в гибели крановщицы

Начальник участка подъемных сооружений АО "Мостострой 11" Андрей Поздеев признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ленинский районный суд Тюмени назначил Андрею Поздееву наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в два года.

Как стало известно из материалов уголовного дела, 26 июля 2022 года начальник участка, будучи ответственным за содержание козлового крана КС 50-42Б в нарушение правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, не организовал своевременное проведение технического обслуживания и освидетельствования крана, не обеспечил его содержание в работоспособном состоянии и допустил работника до выполнения погрузо-разгрузочных работ на этом кране.



В результате указанных нарушений произошло падение козлового крана при выполнении погрузо-разгрузочных работ. Выпавшая из его кабины работница получила множественные повреждения, от которых скончалась на месте.



Подсудимый в судебном заседании вину признал, в содеянном раскаялся, активно способствовал в расследовании преступления. Дело рассмотрено в особом порядке.



Приговор суда не вступил в законную силу.