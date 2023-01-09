Овечкин стал первым среди россиян по числу матчей в НХЛ

Александр Овечкин стал первым среди россиян по числу матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У 37-летнего нападающего "Вашингтон Кэпиталз" уже 1317 игр в НХЛ. По этому показателю Александр превзошёл Алексея Ковалева (1316).

Отметим, что в конце декабря 2022 года Овечкин забросил 802-ю шайбу в НХЛ и обошёл по этому показателю Горди Хоу, заняв единоличное второе место по заброшенным шайбам в лиге. Впереди только Уэйн Гретцки, у которого 894 шайбы.