"Только по Конституции": Клишасу пришлось "осадить" Медведева

Сенатору Андрею Клишасу пришлось поправлять экс-президента России Дмитрия Медведева, который подключился к Telegram-дискуссии о "ничтожных ошмётках дерьма" – так представители различных ветвей власти называют россиян, уехавших из страны и не нарушивших никакие законы. Поэтому привлечь их по УК или КоАП нельзя – как и лишить гражданства, но некоторым участникам дискуссии очень этого хочется.

"Там на просторах интернетов/телеграмов возобновилась дискуссия о том, как быть с предателями, переметнувшимися к врагу и желающими гибели своему Отечеству. В том числе с некоторыми ничтожными ошмётками дерьма, которые ещё недавно причисляли себя к так называемой интеллектуальной элите", - пишет экс-президент России Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.

"Ну, тут пошёл сурьёзный разговор между начальниками, как действовать: "по закону" или "по справедливости". Придётся дать уточнение. Конечно, только по закону. А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие", - добавил экс-президент России.

Примечательно, что под "начальниками" Медведев подразумевает лишь отдельных, иногда одиозных депутатов Госдумы и сенаторов (по крайней мере, в публичной сфере высказываются лишь они).

Поэтому на слова Медведева ответил глава комитета Совета Федерации Андрей Клишас, которому в последнее время приходится часто напоминать власть имущим о существовании законов и Конституции. "Конечно по Закону. Пока Госдума не приняла законы военного времени и они не подписаны Президентом - только по Конституции и по Закону", - написал в своем Telegram-канале Клишас.