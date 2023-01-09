09 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

В ДТП с трамваем в Екатеринбурге пострадали два автомобиля

В понедельник в столице Урала произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", авария случилась этим утром на перекрестке Ленина и Гагарина. По неизвестной причине трамвай 8-го маршрута сошел с рельсов.

По словам очевидцев, в результате дорожного инцидента пострадали два автомобиля. Причины ДТП сейчас устанавливаются.

ДТП с трамваем в Екатеринбурге(2023)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд взыскал с ЕМУП "Гортранс" компенсацию за травму жительницы Екатеринбурга, которую та получила во время поездки в трамвае.

Теги: трамвай, ДТП, Екатеринбург



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