Из-за сильных морозов в "матрешке" и Прикамье отменяют занятия для школьников

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО Пермский край
Фото: Накануне.ru

Из-за сильных морозов в "матрешке" и Прикамье отменяют занятия для школьников

Из-за сильных морозов в регионах "тюменской матрешки", а также в Пермском крае отменяют занятия в школах, передает корреспондент Накануне.RU.

На территории Югры зафиксировано похолодание от минус 30,2 до минус 40,1 градуса. Скорость ветра 0-12 метров в секунду.

В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Няксимволь, Хулимсунт, Большой Атлым, Большие Леуши, Малый Атлым, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Покачи, Когалым, Агириш, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Нягань, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим.

С первого по восьмой классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Варьеган, Новоаганск, Пыть-Ях, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Салым, Кондинское, Болчары, Куминский, Полноват, Ванзеват.

С первого по четвертый классы отменены занятия в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Большетархово, Вате, Зайцева Речке, Излучинске, Покуре, Высоком Мысе, Саранпауле, Щекурье, Ломбовоже, Каюкове, Угуте.

В Тюмени из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах для обучающихся с первого по девятый класс отменяются. Вероятно, будут отменены занятия и для учеников второй смены. Актировки могут продлиться до 12 января, поскольку, согласно прогнозу, аномально холодная погода продлится на юге Тюменской области до этого периода.

Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, не посещать занятия школьникам разрешили в мэрии Перми. Департамент образования администрации Перми напомнил, что в связи с погодными условиями детей можно не отправлять в школу. Все задания можно взять на самостоятельное изучение.

С учениками, которые, несмотря на холодную погоду, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию. Решение об отмене занятий принимает администрация школы, отметили в мэрии. В Пермском крае в ближайшие два дня ожидается аномально холодная погода. Сегодня, 9 января, температура воздуха составляет -34°C. 10 января столбик термометра может опуститься до -32°C.

Теги: холод, актировки, школьники, занятия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети