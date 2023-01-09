Из-за сильных морозов в "матрешке" и Прикамье отменяют занятия для школьников

Из-за сильных морозов в регионах "тюменской матрешки", а также в Пермском крае отменяют занятия в школах, передает корреспондент Накануне.RU.

На территории Югры зафиксировано похолодание от минус 30,2 до минус 40,1 градуса. Скорость ветра 0-12 метров в секунду.

В большей части населенных пунктов Югры занятия отменены с 1-го по 11-й классы: Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма, Сорум, Сосновка, Няксимволь, Хулимсунт, Большой Атлым, Большие Леуши, Малый Атлым, Приобье, Октябрьское, Андра, Сергино, Нижнесортымский, Аган, Федоровский, Тром-Аган, Русскинская, Ульт-Ягун, Покачи, Когалым, Агириш, Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Унъюган, Коммунистический, Нягань, Талинка, Карымкары, Комсомольский, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянтор, Лемпино, Чантырья, Мулымья, Урай, Ушья, Половинка, Таежный, Мортка, Луговой, Юмас, Шугур, Леуши, Ягодный, Междуреченский, Кимкьясуй, Сосьва, Перегребное, Чемаши, Нижние Нарыкары, Шеркалы, Светлый, Игрим.

С первого по восьмой классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Сургут, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Радужный, Березово, Шайтанка, Ванзетур, Теги, Варьеган, Новоаганск, Пыть-Ях, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Белый Яр, Барсово, Солнечный, Локосово, Бобровский, Горноправдинск, Цингалы, Каменное, Батово, Выкатной, Елизарово, Кирпичный, Красноленинский, Кышик, Луговской, Нялинское, Сибирский, Согом, Троица, Шапша, Белогорье, Пырьях, Реполово, Ягурьях, Тюли, Кедровый, Алтай, Куть-Ях, Сентябрьский, Салым, Кондинское, Болчары, Куминский, Полноват, Ванзеват.

С первого по четвертый классы отменены занятия в Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Большетархово, Вате, Зайцева Речке, Излучинске, Покуре, Высоком Мысе, Саранпауле, Щекурье, Ломбовоже, Каюкове, Угуте.

В Тюмени из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах для обучающихся с первого по девятый класс отменяются. Вероятно, будут отменены занятия и для учеников второй смены. Актировки могут продлиться до 12 января, поскольку, согласно прогнозу, аномально холодная погода продлится на юге Тюменской области до этого периода.

Средняя суточная температура воздуха на 10 и более градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, не посещать занятия школьникам разрешили в мэрии Перми. Департамент образования администрации Перми напомнил, что в связи с погодными условиями детей можно не отправлять в школу. Все задания можно взять на самостоятельное изучение.



С учениками, которые, несмотря на холодную погоду, придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию. Решение об отмене занятий принимает администрация школы, отметили в мэрии. В Пермском крае в ближайшие два дня ожидается аномально холодная погода. Сегодня, 9 января, температура воздуха составляет -34°C. 10 января столбик термометра может опуститься до -32°C.