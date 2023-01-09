Германия "лихорадочно" ищет обещанные Шольцем Украине БМП Marder, — Spiegel

Германия "лихорадочно" ищет обещанные Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder, сообщает Spiegel.

"Канцлер (ФРГ Олаф) Шольц обещал Киеву 40 Marder — теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные боевые машины пехоты", — пишет журнал.

Издание отмечает, что слова Шольца "не так-то легко воплотить в жизнь". По данным Spiegel, у оружейной компании Rheinmetall на складах находится около 60 БМП Marder, которые могут быть отремонтированы, но их модернизация займет слишком много времени.

При этом федеральное правительство уже к концу марта намерено доставить на Украину 40 Marder. Таким образом, армия должна предоставить большую часть военной помощи из собственных запасов, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Бундесвер все чаще поставляет оружие на Украину из собственных запасов. Председатель Союза немецких вооруженных сил Андре Вюстнер призвал покончить с этим, так как каждая новая поставка ослабляет вооруженные силы Германии.