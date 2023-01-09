09 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЕМУП &quot;Спецавтобаза&quot;

На Урале открылись первые пункты приема новогодних елок

В Свердловской области открылись первые пункты сбора использованных новогодних елок. Специальная установка раздробит хвойные деревья, после чего получившуюся щепу будут использовать для технологических нужд ЕМУП "Спецавтобаза". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального оператора.

"Отдельные виды специализированной техники будут собирать ёлки с контейнерных площадок с 9 по 31 января. Помимо этого, некоторые муниципалитеты пожелали организовать на своей территории специальные точки сбора для хвойных деревьев", - рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля.

Сбор новогодних елок на переработку в Свердловской области(2023)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

В прошлом году региональный оператор переработал более пяти тысяч новогодних деревьев.

Пункты приема открылись в Арамильском городском округе:

  • г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60В;
  • г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57;
  • п. Светлый, д. 1.

Верхняя Пышма:

  • пр-кт. Успенский, д. 127 (возле магазина "ВИП-город")
  • ул. Орджоникидзе, д. 18 (возле магазина "Кировский")
  • ул. Петрова, д. 34Б (возле магазина "Кировский")

В остальных свердловских муниципалитетах жители могут вынести елку на контейнерную площадку, однако выбрасывать хвойные деревья в сами контейнеры для ТКО - запрещено: они могут повредить спецтехнику при погрузке. Оставить елку можно в отсеке для крупногабаритных отходов или рядом с баками, при этом не препятствуя подъезду мусоровоза к площадке. Предварительно необходимо снять все украшения. Дерево также должно быть не более 1,5 метра в длину или в распиленном виде.

Сбор новогодних елок на переработку в Свердловской области(2023)|Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

Что же касается искусственных елей - их можно выбрасывать в контейнеры для ТКО, однако с них также должны быть сняты украшения. а само дерево необходимо предварительно разобрать.

Теги: Спецвтобаза, елка, пункт приема



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