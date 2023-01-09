09 Января 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Antonio Cascio

В Бразилии задержаны сотни протестующих, разгромивших резиденцию президента и Верховный суд

Правоохранители задержали более 400 участников беспорядков в бразильской столице, где сторонники экс-президента Жаира Болсонару разгромили резиденцию президента, конгресс и Верховный суд.
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"Более 400 человек уже задержаны и поплатятся за совершенные преступления. Мы продолжаем работу по выявлению остальных участников террористических актов в федеральном округе, совершенных сегодня днем. Продолжаем наводить порядок", - цитирует РИА Новости заявление губернатора федерального округа Ибанейса Роши, которое политик сделал в Twitter.

Сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые оспаривают избрание левого президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Бразилиа, 8 января 2023 г.(2023)|Фото: Reuters / Antonio Cascio

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, протестующие с конца прошлого года против результатов президентских выборов, в воскресенье захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту – резиденции президента, а также в здание Верховного суда, сообщили ранее местные СМИ. Полиции только к вечеру удалось очистить правительственные здания от протестующих.

Сторонники ультраправого экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые оспаривают избрание левого президента Луиса Инасио Лулы да Силвы. Бразилиа, 8 января 2023 г.(2023)|Фото: Reuters / Antonio Cascio

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который весь день находился в рабочей поездке в Сан-Паулу, назвал в ходе пресс-конференции захват правительственных зданий в Бразилиа варварством, распорядился задействовать федеральные силы для наведения порядка в столице и сменил местного руководителя общественной безопасности на замминистра юстиции.

Теги: Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилиа, погром



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