В Видном полицейских подозревают в краже вещдоков и незаконном хранении наркотиков

В подмосковном Видном местным наркополицейским инкриминировали хищение вещественных доказательств и незаконное хранение наркотиков.

У одного из правоохранителей изъяли зелье, которое ранее сами оперативники находили у задержанных ими граждан. По версии защиты последних, для улучшения показателей своей работы, а также с целью вымогательства денег сотрудники правоохранительных органов могли подбрасывать наркоманам приобретенные в даркнете более крупные партии наркотиков, чем изымали у них на самом деле, а затем ловили их.

Двое полицейских находятся под следствием, еще несколько борцов с наркобизнесом уволены из органов и тоже могут оказаться в числе подозреваемых. Защита фигурантов дел о наркотиках просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять расследование на контроль или передать дело в отношении полицейских в центральный аппарат Следственного комитета, опасаясь, что в противном случае громкую историю могут "замять", сообщает "Коммерсант".

Напомним, сотрудникам полиции из Екатеринбурга грозит уголовное дело за избиение задержанного ими водителя. Инспекторы утверждают, что водитель был пьян и вел себя агрессивно, однако у потерпевшего другая версия событий.