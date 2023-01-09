В Видном полицейских подозревают в краже вещдоков и незаконном хранении наркотиков

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России Московская область
Фото: КП-Югра

В Видном полицейских подозревают в краже вещдоков и незаконном хранении наркотиков

В подмосковном Видном местным наркополицейским инкриминировали хищение вещественных доказательств и незаконное хранение наркотиков.

У одного из правоохранителей изъяли зелье, которое ранее сами оперативники находили у задержанных ими граждан. По версии защиты последних, для улучшения показателей своей работы, а также с целью вымогательства денег сотрудники правоохранительных органов могли подбрасывать наркоманам приобретенные в даркнете более крупные партии наркотиков, чем изымали у них на самом деле, а затем ловили их.

Двое полицейских находятся под следствием, еще несколько борцов с наркобизнесом уволены из органов и тоже могут оказаться в числе подозреваемых. Защита фигурантов дел о наркотиках просит главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина взять расследование на контроль или передать дело в отношении полицейских в центральный аппарат Следственного комитета, опасаясь, что в противном случае громкую историю могут "замять", сообщает "Коммерсант".

Напомним, сотрудникам полиции из Екатеринбурга грозит уголовное дело за избиение задержанного ими водителя. Инспекторы утверждают, что водитель был пьян и вел себя агрессивно, однако у потерпевшего другая версия событий.

Теги: полиция, наркотики, вещдоки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети