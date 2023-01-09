Банки и МФО теперь ограничивают выдачу необеспеченных кредитов

09 Января 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зимой спецоперация может ускориться

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Банки и МФО теперь ограничивают выдачу необеспеченных кредитов

Крупные банки России и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой.

Организации вынуждены пойти на такой шаг, так как в 2023 году заработал новый механизм Центробанка РФ – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Он применяется к банкам с универсальной лицензией и МФО с целью количественно ограничивать выдачи займов и снизить в итоге риски закредитованности граждан.

Для банков лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и кредитные карты и устанавливаются по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита.

На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в I квартале 2023 года необеспеченных займов. Доля кредитов со сроком более пяти лет ограничивается на уровне 10%. Отмечается, что продуктовая линейка сократится, а конкуренция за заемщиков вырастет, сообщают "Ведомости".

Ранее Банк России выступил за то, чтобы программа льготного ипотечного кредитования была более адресной.

Теги: банки, МФО, кредиты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети