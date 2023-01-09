Банки и МФО теперь ограничивают выдачу необеспеченных кредитов

Крупные банки России и микрофинансовые организации (МФО) начали ограничивать выдачу необеспеченных кредитов россиянам с высокой долговой нагрузкой.

Организации вынуждены пойти на такой шаг, так как в 2023 году заработал новый механизм Центробанка РФ – макропруденциальные лимиты (МПЛ). Он применяется к банкам с универсальной лицензией и МФО с целью количественно ограничивать выдачи займов и снизить в итоге риски закредитованности граждан.

Для банков лимиты распространяются на необеспеченные ссуды и кредитные карты и устанавливаются по двум параметрам – показателю долговой нагрузки заемщика (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) и сроку кредита.

На кредиты заемщикам с ПДН выше 80% должно будет приходиться не более 25% от всего объема выдаваемых в I квартале 2023 года необеспеченных займов. Доля кредитов со сроком более пяти лет ограничивается на уровне 10%. Отмечается, что продуктовая линейка сократится, а конкуренция за заемщиков вырастет, сообщают "Ведомости".

Ранее Банк России выступил за то, чтобы программа льготного ипотечного кредитования была более адресной.