09 Января 2023
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Экономика В России
Фото: sledcom.ru

Правительство поддержало уголовное наказание за подделку налоговых деклараций

Кабмин России дал положительное заключение на проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций.

Инициатива принадлежит депутатам от "Единой России" и ЛДПР, которые предлагают наказывать за это штрафом от 100 тыс. до 300 тыс. руб. либо лишением свободы до четырех лет.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", — говорится в отзыве.

Документ могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы. В "Опоре России" считают: если принять законопроект в предложенном виде, то это приведет к массе несправедливо заведенных уголовных дел.

Схема преступной деятельности заключается в следующем: злоумышленники приобретают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц. От имени последних изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие право на вычеты, сообщают "Известия".

Теги: налоговые декларации, подделка, правительство



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