09 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Эксперты: спад российской экономики может превысить 6%

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) назвали четыре сценария развития экономики России: активизм, вторые 2010-е, кризис без изоляции и кризисный.

Первый вариант является самым благоприятным. Его выполнение возможно при условии сохранения темпов роста мировой экономики около 3%, относительно высоких ценах на энергоносители, быстром частичном снятии антироссийских санкций и политике технологической модернизации. Об этом говорится в презентации, подготовленной руководителем направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрием Белоусовым.

Самый неблагоприятный, кризисный сценарий ожидается в случае структурного кризиса мировой экономики, медленного снятия ограничительных мер в отношении РФ и политики ситуационной стабилизации российской экономики.

Согласно первому варианту, ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года сократится в пределах 2%. Кризисный сценарий предполагает спад более чем на 6%, сообщают "Ведомости".

Министр финансов России Антон Силуанов следом за главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной дезавуирует заявления президента страны Владимира Путина на счет падения ВВП по итогам 2022 года.

Теги: экономика России, ВВП, санкции



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