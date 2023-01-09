09 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Apple

СМИ: спрос на iPhone сократился вдвое за год

В 2022 году продажи в России iPhone сократились почти вдвое по сравнению с 2021 годом.

Таковы данные аналитиков "Марвел-дистрибуции". С января по ноябрь прошлого года было продано 2,2 млн iPhone – это на 48% меньше, чем в тот же период 2021 года - 4,2 млн. Значительное падение продаж смартфонов Apple подтвердили представители МТС, "Мегафона" и "Ситилинка".

В розничной сети оператора МТС продажи iPhone в штуках в 2022 году упали на 45%, но Apple осталась лидером сегмента рынка в денежном выражении. Продажи iPhone в штуках в салонах "Мегафона" снизились на 22% по сравнению с предыдущим годом.

Самой популярной моделью в рознице МТС в прошлом году, как и годом ранее, стал iPhone 11, у "Мегафона" – iPhone 12 и 13, сообщают "Ведомости".

Напомним, российские мобильные операторы не смогли договориться с Apple о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для телефонов линейки iPhone 14.

Теги: iPhone, смартфоны



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