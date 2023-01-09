Правительство РФ утвердило правила выдачи ВНЖ в обмен на инвестиции

Кабмин России определил требования к иностранцам, претендующим на получение вида на жительство (ВНЖ) в России в обмен на инвестиции.

Для этого необходимо вложить от 15 млн руб. в социально значимые проекты регионов или 30 млн руб. — в капитал российского юридического лица. Среди других вариантов указываются регистрация и не менее чем двухлетнее владение бизнесом с уплатой в год от 4 млн руб. налогов или покупка недвижимости с общей кадастровой стоимостью от 20 млн до 50 млн руб.

С 11 января инвесторы смогут получать ВНЖ, который дает возможность свободного въезда в РФ и ведения бизнеса в любом регионе без получения разрешения на временное проживание (РВП). Сейчас такой порядок доступен, например, для IT-специалистов, а также для граждан Казахстана, Молдавии и Украины.

На фоне условий выдачи "золотых виз" другими странами российские требования привлекательными не выглядят, сообщает "Коммерсант".