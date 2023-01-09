09 Января 2023
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Политика СЗФО В России Санкт-Петербург
Фото:kremlin.ru

Важное идеологическое значение: Путин посетит мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Российский лидер Владимир Путин в середине января посетит Санкт-Петербург и Ленобласть и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Северной столицы.

В настоящее время к его визиту готовятся власти регионов. На 18 января запланировано зажжение факелов на Ростральных колоннах, церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда, выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, салют у стен Петропавловской крепости и другие мероприятия. Также мероприятия запланированы в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировском районе Ленобласти с участием "актива общественных организаций ветеранов и блокадников", а также в Государственном мемориальном музее обороны и блокады, где пройдет молодежная патриотическая акция с элементами исторической реконструкции, и др.

"Безусловно, когда мы сейчас ведем сложную и важную спецоперацию, правильно помнить о том, кто дал нам пример, кто защищал нашу страну 80 лет тому назад", – заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, "безусловно, правильно", если президент РФ примет решение, но также выразил уверенность, что для Путина это "не только вопрос какого-то публичного действия, но и личных убеждений": "Он, как ленинградец, как и все мы, свято чтит эти даты, и для нас день прорыва блокады Ленинграда – это день, когда наш город получил второе рождение".

Как заявил политконсультант Валентин Бианки, в данный момент любое публичное появление президента неминуемо связано с базовой повесткой военной спецоперации. "Риторика, связанная с Великой Отечественной войной, используется постоянно разными фигурами в привязке к актуальным событиям. Поэтому даже если не будет произнесено слов, то в дальнейшей государственной интерпретации привязка будет совершенно очевидна", – считает эксперт, сообщают "Ведомости".

18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского фронта. В тот же день был полностью освобожден Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.

Теги: Путин, блокада Ленинграда, Санкт-Петербург



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