09 Января 2023
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Политика В России
Фото: er.ru

СМИ: "Единая Россия" исключит противников СВО из числа своих сторонников

"Единая Россия" продолжает чистить базу своих сторонников перед стартом большого электорального цикла - в текущем году пройдет серия крупных региональных кампаний, а в 2024 году – выборы главы государства.

Сегодня из числа лояльных россиян исключают тех, кто не поддерживает военную спецоперацию. В свою очередь тех, кто поддерживает СВО, партия начала вносить в базу сторонников "Единой России", сообщают "Известия" со ссылкой на источники в "ЕР".

Базу сторонников партии существенно почистили – из 25 млн человек в какой-то момент осталось только 9 млн, после чего добавили еще 4 млн. В настоящее время к сторонникам "Единой России" партия относит 13 млн человек. Для чистки базы использовался искусственный интеллект и специальные алгоритмы, которые проводили проверку соцсетей сторонников – в основном в "Одноклассниках" и "В контакте".

Теги: Единая Россия, СВО, партии, выборы



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