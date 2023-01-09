Первое в 2023 году совещание кабмина РФ с президентом пройдет 11 января

Первое совещание кабмина России с главой государства Владимиром Путиным в 2023 году состоится 11 января.

Повестка пока не разглашается. Как ожидается, президент может принять в нем участие по видеоконференцсвязи: это совещание с правительством может стать одним из первых крупных внутриполитических мероприятий года, в которых примет участие Путин, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, будет ли в ближайшую неделю у главы государства совещание с членами правительства и какая повестка, ответил: "Своевременно сообщим".

Предыдущее совещание с членами правительства Путин проводил 14 декабря 2022 года. Тогда глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко рассказывал "о новом этапе реформы контрольно-надзорной деятельности и совершенствовании разрешительной деятельности", а глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила о текущей эпидемиологической обстановке.