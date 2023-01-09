09 Января 2023
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Фото: соцсети

СКР проведет проверку после выката самолета "Победы" в аэропорту Перми

Следственный комитет России проведет проверку после того, как в аэропорту Перми самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщила пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР, рассматриваются такие версии инцидента, как ошибка пилота Boeing 737, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб и техническая неисправность самолета.

По предварительным данным, борт совершил "выкат влево на два метра за пределы взлетно-посадочной полосы и наезд на снежный вал".

Напомним, 8 января борт должен был вылететь в Москву, но при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, где увяз в сугробе.

Теги: самолет, Пермь, авиация, СКР



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