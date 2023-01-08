09 Января 2023
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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Не нужно соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан - Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас снова выступил со скептическим комментарием по поводу очередной ограничительной инициативы из Госдумы.

"Гражданин России с аннулированным паспортом остается гражданином Страны и обладает всеми правами. Не нужно играть в слова и соревноваться с Украиной в способах нарушения прав собственных граждан", - написал Клишас в своем Telegram-канале в ответ на пост "единоросса" Евгения Попова, предложившего зачем-то аннулировать паспорта уехавших за границу россиян.

Ранее Клишас вступил в заочный диалог с главой комитета ГД по контролю, "единороссом" Олегом Морозовым, который предложил не заморачиваться на соответствие Конституции наказаний для уехавших россиян. "Политики, которые призывают перестать "играть по правилам" и не обращать внимания на Конституцию, должны покинуть конституционные органы власти Страны", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Морозов ответил, что Клишас, мол, зря беспокоится о таких тонких материях как права человека и стал высмеивать сенатора: "демократия же, права человека, он же гражданин РФ! Как его тронуть?".

Теги: россияне, андрей клишас, евгений попов



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