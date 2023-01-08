Минобороны России заявило о провокации со стороны Киева с раскапыванием могил

Минобороны России заявило о подготовке провокации со стороны Киева. Якобы, украинские спецслужбы в канун Рождества раскопали могилы в нескольких населенных пунктах в Харьковской области Украины.

В заявлении МО РФ говорится, что эксгумированные умерли от естественных причин в период, когда эти территории находились под контролем российских войск (с 24 февраля по 6 сентября 2022 года).

"После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", — говорится в заявлении министерства.