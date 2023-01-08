Не нарушая Конституцию: "единоросс" Попов предложил аннулировать у уехавших россиян паспорта

Депутат Госдумы от "Единой России", телеведущий Евгений Попов предложил властям портить жизнь уехавшим из страны россиянам, при этом, по его мнению, не нарушая Конституцию.

"Варианты могут быть разными - например, аннулирование паспортов (не гражданства). Так делают налево и направо наши американские "партнеры" - Сноуден - известный пример", - написал Попов в своем Telegram-канале.

При этом Попов не упомянул, что Эдвард Сноуден, которому американские власти аннулировали паспорт, уголовно преследовался в США за тяжкие преступления. США заочно предъявили Сноудену обвинение в хищении государственной собственности, раскрытии данных о национальной обороне и умышленной передаче секретной информации посторонним лицам. В совокупности по этим обвинениям ему грозит до 30 лет тюрьмы, а возможно, и смертная казнь.

Если гражданину России предъявляются подобные обвинения, то он объявляется в международный розыск вне зависимости от действия паспорта. Раздражение же у Попова вызывают россияне, которые просто высказываются. В этом же своем посте он сам заявляет, что против наказания "за слова".