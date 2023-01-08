В Гюмри задержали более 60 участников антироссийского протеста у военной базы

В армянском Гюмри силовики задержали 65 участников акции протеста у российской военной базы. Активисты пытались заблокировать базу.

Протестующие возмущались бездействием России на фоне перекрытия Лачинского коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией. Они требуют активных действий от российского контингента.

Лачинский коридор заблокирован с 12 декабря 2022-го. МИД Армении обвиняет в перекрытии Лачинского коридора группу неизвестных из Азербайджана, представившихся экоактивистами. В Баку заявили, что коридор заблокировал "миротворческий контингент России, временно дислоцированный на территории Азербайджана". Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. Он заявил, что, если Россия не может обеспечить стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе, она должна поднять вопрос о наделении своих миротворцев мандатом Совета Безопасности ООН или в регион должен быть отправлен многонациональный миротворческий контингент, передает РБК.