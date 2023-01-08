Патриарх Кирилл наградил лидера ЛДПР и Марию Бутину церковными орденами

Предстоятель РПЦ отметил верность Слуцкого Русской православной церкви и его гражданскую позицию. Бутину, которая провела девять месяцев в американской тюрьме, патриарх назвал живым героем.

Глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий получил орден преподобного Сергия Радонежского I степени, передает радио "Говорит Москва".

Патриарх Кирилл наградил лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и "единоросску" Марию Бутину церковными орденами. Награждение прошло в Успенском соборе Московского кремля.





