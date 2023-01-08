09 Января 2023
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Фото: Посольство России в США

Патриарх Кирилл наградил лидера ЛДПР и Марию Бутину церковными орденами

Патриарх Кирилл наградил лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и "единоросску" Марию Бутину церковными орденами. Награждение прошло в Успенском соборе Московского кремля.

Глава комитета Госдумы по международным делам Слуцкий получил орден преподобного Сергия Радонежского I степени, передает радио "Говорит Москва".

Член думского комитета по международным делам Мария Бутина удостоилась ордена святой равноапостольной княгини Ольги II степени.

Предстоятель РПЦ отметил верность Слуцкого Русской православной церкви и его гражданскую позицию. Бутину, которая провела девять месяцев в американской тюрьме, патриарх назвал живым героем.

Теги: леонид слуцкий, мария бутина, патриарх кирилл



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