Правительство одобряет: карты России без Крыма и других территорий признают экстремистскими материалами

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, предлагающий приравнять к экстремистским материалам карты РФ, "оспаривающие территориальную целостность страны". К таковым, например, можно отнести карты без Крыма или присоединенных в 2022 году территорий, а также схемы без Курильских островов и т.д.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что в последнее время участились случаи появления таких карт. Пока не понятно, будет ли закон иметь обратную силу и придется ли, например, в школах менять все учебные пособия старше 2022 года.

Уголовный кодекс РФ карает случаи распространения экстремистских материалов тюремным сроком до пяти лет.